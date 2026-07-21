WM: Messi fehlt bei Argentiniens Empfang

SID 21.07.2026 • 05:53 Uhr Während der Vizeweltmeister auf einem Bus durch Buenos Aires fährt, tanzen und singen viele Menschen begeistert. Kapitän Lionel Messi fehlt allerdings.

Es war kalt, es regnete, Lionel Messi fehlte – und doch haben Tausende Fans der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft in Buenos Aires einen begeisterten Empfang bereitet. Der WM-Pokal war anders als vor vier Jahren zwar nicht im Gepäck, Platz zwei nach dem verlorenen Finale gegen Spanien (0:1 n.V.) ließ viele Menschen dennoch auf den Straßen tanzen, singen und Feuerwerk zünden.

Der argentinische Verband (AFA) hatte im Vorfeld mitgeteilt, dass einige Spieler nicht an Bord des Flugzeugs sein würden – darunter auch Kapitän Messi. Trainer Lionel Scaloni und der Rest der Mannschaft wurden nach dem Verlassen der Maschine auf einem roten Teppich von einer Militärkapelle empfangen. Anschließend fuhr der Tross in einen Bus in Richtung Innenstadt und winkte unterwegs den jubelnden Fans zu. Die große Feier stieg dann traditionell rund um den Obelisken im Zentrum von Buenos Aires.

Noch vor vier Jahren hatten Millionen dem Weltmeister zugejubelt, nun fiel die Party etwas kleiner aus. „Wir feiern trotzdem“, sagte etwa der am Straßenrand wartende Fan Marga Ledezma der Nachrichtenagentur AFP. Die 36-Jährige dankte Messi für „all die Jahre, in denen er uns glücklich gemacht hat“, und appellierte an ihn, seine Karriere in der Nationalmannschaft nicht zu beenden – trotz seiner 39 Jahre.

WM: Messi hat sein zweites Finale verloren

Viele Fans betonten, der eigentliche Sieg für Argentinien sei das 2:1 im Halbfinale gegen England gewesen – ein Spiel, das vor dem Hintergrund des anhaltenden Streits zwischen beiden Ländern um die Falklandinseln stattfand. Einige Anhänger trugen Flaggen mit der Aufschrift „Die Falklandinseln sind argentinisch“. Die FIFA ermittelt derzeit gegen die argentinische Mannschaft, da mehrere Spieler nach dem Sieg gegen England ein Banner mit diesem Slogan hochgehalten hatten, was in London für heftige Kritik gesorgt hatte.

Der abwesende Messi schrieb am Montag auf Instagram, der Schmerz sei „riesig“ und es werde „Zeit brauchen, bis diese Wunde verheilt“. Dazu postete er ein Foto, das ihn mit Tränen in den Augen mit der Silbermedaille um den Hals zeigt.