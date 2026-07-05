WM: Neymar im Tal der Tränen

Maximilian Lotz 06.07.2026 • 01:53 Uhr Superstar Neymar kann das Aus der Brasilianer bei der WM nicht verhindern. Als Joker sorgt der 34-Jährige für Aufsehen.

Am Ende flossen die Tränen. Nachdem die auf zwölf Minuten angewachsene Nachspielzeit beendet war und Schiedsrichter Ismail Elfath mit seinem Abpfiff das WM-Aus Brasiliens besiegelte, sank Neymar auf die Knie.

Der verletzte Raphinha war als einer der Ersten bei ihm und spendete Trost. Doch Neymar schien untröstlich. Mit seinem verwandelten Elfmeter in der zehnten Minute der Nachspielzeit hatte der 34-Jährige nochmals Hoffnung aufkeimen lassen, doch der Treffer kam letztlich zu spät. Es blieb beim 1:2 (0:0) gegen Norwegen.

Neymar beendet Karriere in der Selecao

Brasiliens Traum vom sechsten WM-Titel ist damit geplatzt. Auch für den zuletzt von Verletzungen geplagten Neymar war es die letzte Chance auf den Goldpokal. Unmittelbar nach dem Abpfiff erklärte er seine Karriere in der Selecao für beendet.

„Ich habe es versucht, ich habe es versucht. Jetzt ist es vorbei. Hier habe ich angefangen, hier höre ich auf“, sagte Neymar. Für ihn schloss sich ein Kreis. 2010 hatte er im MetLife Stadium in einem Freundschaftsspiel gegen die USA sein Debüt für die brasilianische Auswahl gefeiert.

Sein 130. Länderspiel war gleichzeitig sein letztes. Schon bei dieser Endrunde nahm er als eine Art Edelfan vornehmlich auf der Bank Platz. Einzig beim Vorrundenabschluss gegen Schottland war Neymar zum Einsatz gekommen. Gegen Norwegen brachte Carlo Ancelotti den Altstar in der 67. Minute.

Und als Brasilien nach dem Doppelpack von Erling Haaland (79., 90.) mit dem Rücken zur Wand stand, trat Neymar eher unrühmlich in Erscheinung. Erst handelte er sich für ein Foul an Martin Ödegaard in der Nachspielzeit eine Gelbe Karte ein.

Klopp: „Neymar muss die zweite Gelbe kriegen“

Kurz darauf kam es zu weiteren Nickligkeiten samt Rudelbildung – mittendrin Neymar, der Glück hatte, dass er von Schiri Elfath nicht vom Platz gestellt wurde. „Neymar muss die zweite Gelbe kriegen. Ich will nicht, dass er runtergeht, aber es war eine zweite Gelbe Karte“, sagte Jürgen Klopp bei MagentaTV.

Neymar blieb auf dem Platz – und übernahm kurz darauf Verantwortung, als es nach einem Ellenbogencheck von Leo Östigaard an Casemiro nochmals Elfmeter für die Selecao gab.

Trashtalk mit Norwegens Torhüter Nyland

Vor der Ausführung des Strafstoßes lieferte sich Neymar dann allerdings noch ein ausgiebiges Trashtalk-Duell mit Norwegens Keeper Örjan Nyland, der nach seinem parierten Strafstoß gegen Bruno Guimaraes (14.) vor Selbstvertrauen strotzte.

Neymar verwandelte schließlich. Es war das 80. Tor für den Rekordtorschützen der Selecao – der dann auch noch ein paar nette Worte für Nyland parat hatte.