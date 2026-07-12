Wutanfall! Norwegen-Trainer wirft Mitarbeiter mit Flasche ab

Philipp Heinemann 12.07.2026 • 11:03 Uhr Stale Solbakken verliert beim WM-Aus die Nerven - und das bekommt auch einer seiner Mitarbeiter zu spüren.

Nationaltrainer Stale Solbakken hat einen seiner Mitarbeiter in einem Moment des Frusts beim norwegischen WM-Aus gegen England (1:2 n.V.) unabsichtlich mit einer Wasserflasche abgeworfen.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte Jude Bellingham geraden den Ausgleich für die Three Lions erzielt, als Solbakken die gefüllte Plastikflasche in Richtung seiner eigenen Bank jagte.

Die Flasche traf ein Mitglied des Trainingsstabs am Fuß und verschwand dann unter den Sitzen.

Darum war der Norwegen-Trainer so wütend

Was den Coach so verärgert hatte? Zum einen sicher der Gegentreffer, der womöglich gar nicht hätte zählen dürfen.

Zum anderen aber vermutlich auch eine Szene, die sich nur wenige Minuten zuvor abgespielt hatte. Bei einem Konter in der 44. Minute vergab das in Führung liegende Norwegen die große Chance auf einen zweiten Treffer.

Alexander Sörloth und Erling Haaland liefen im Zwei-gegen-eins auf das gegnerische Tor zu, Sörloth verpasste den richtigen Moment für ein Abspiel – und scheiterte mit seinem eigenen Abschluss schließlich kläglich.