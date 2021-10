Handball: SC Magdeburg erreicht Finale der Klub-WM

Der European-League-Sieger bezwang am Donnerstagabend Aalborg Handbold aus Dänemark mit 32:30 (18:18). Im Endspiel am Samstag (20.30 Uhr) trifft das Team von Cheftrainer Bennet Wiegert, das in dieser Saison bislang jedes Pflichtspiel gewonnen hat, auf Champions-League-Gewinner FC Barcelona oder die Brasilianer vom EC Pinheiros.