Corona beschäftigt Handballerinnen kurz vor der WM: "Schon noch angespannt"

Generell aber sei die "Gefühlslage gut", betonte Groener, der sich seit Montag mit der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) in Großwallstadt auf die WM vorbereitet. Durch die unterschiedlichen Belastungen in den Vereinen gehe es vor allem darum, dass "alle gleich fit sind" zum Auftakt gegen Tschechien am 2. Dezember: "Die Mädels haben richtig Bock darauf."