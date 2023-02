Handball: Nikola Karabatic klärt Zukunft - PSG feiert "Ikone des Welthandballs"

Der 38-Jährige, der auch in der deutschen Handball-Bundesliga mit vier Meistertiteln und drei Pokalsiegen mit dem THW Kiel (2005 bis 2009) seine Spuren hinterlassen hat, steht seit 2015 in Diensten des französischen Vorzeigeklubs. In dieser Zeit gewann er sieben Meistertitel in der Ligue Nationale de Handball und feierte drei Pokalsiege. Insgesamt absolvierte der Rückraumspieler bislang 279 Spiele für PSG und erzielte dabei 1.009 Tore.