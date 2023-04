Handball-Dynastie Kretzschmar bringt nächstes Juwel hervor

Seine ersten Erfahrungen in den großen Handball-Hallen machte Elvis Kretzschmar auf dem Arm seines Vaters Stefan bei Legendenspielen.

Beim Deutschen Handball-Verband (DHB) gilt der 14-Jährige als eines der größten Talente, weshalb Kretzschmar in der vergangenen Woche zum ersten Mal an einem Sichtungslehrgang teilgenommen hat.

Wie sehr er bislang überzeugt hat, zeigt die Tatsache, dass sich der Sichtungslehrgang an die Talente des Jahrgangs 2007 richtete. Er wurde eingeladen, obwohl er erst 2008 geboren wurde.

Kretzschmar feiert DHB-Nominierung

Auch Stefan Kretzschmar, der im Februar seinen 50. Geburtstag feierte , war sehr erfreut: „Über seine erste Nominierung freue ich mich extrem. Ich werde ihn auf keinen Fall bremsen“, wird er in er Bild zitiert.

Dabei spielt der Junior ganz anders als der Vater. Stefan agierte in seiner langen Karriere als Linksaußen, bestritt 218 Länderspiele mit 821 Treffern und gewann unter anderem Olympia-Silber 2004.

In der B-Jugend des SC Magdeburg ist er gesetzt und Torjäger. Sein Vater stolz: „Elvis ist eine Rakete. Wo meine Tochter den Nachnamen weglässt, schreibt er ihn mit Absicht hin, verteilt ungefragt Autogrammkarten seines Vaters in der Schule und ist ein unglaublich begabter Handballer. Er hat das Zeug, Bundesliga zu spielen.“

Im Sommer könnte Kretzschmar dann in der U17 des DHB debütieren. Nationaltrainer Beppler sagt: „Auch als Person hat er jetzt beim Sichtungslehrgang in Warendorf eine gute Visitenkarte abgegeben. Er ist klar im Kopf, hat sich gut in die Gruppe eingefügt – ein gutes Gesamtpaket. Er hat eine wirklich gute Perspektive.“