2. Handball-Bundesliga: Manipulationsverdacht nicht erhärtet

Nach einer Alarmmeldung der Firma Sportradar zu einer Begegnung der 2. Handball-Bundesliga hat sich ein Manipulationsverdacht zunächst nicht erhärtet. Wie die Handball-Bundesliga (HBL) am Freitag mitteilte, hatte es am 9. Mai im Spiel zwischen den Wölfen Würzburg und Gaststarter Motor Saporischschja/Ukraine (37:35) ungewöhnlich hohe Wetteinsätze gegeben.

Erstmals seit Einführung des "Fraud Detection System" (FDS) zur Saison 2011/12 gab es laut HBL eine Auffälligkeit. Nahezu vollständig wurde auf einen Halbzeitrückstand von Saporischschja gesetzt, die Einsätze seien "schwerpunktmäßig nicht online, sondern in Wettshops in Südosteuropa abgegeben" worden, hieß es in der Mitteilung. Würzburg führte zur Pause 18:15.