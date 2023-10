„Tag des Handballs“: Heinevetter kehrt ins DHB-Team zurück

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat Torhüter Silvio Heinevetter nach zwei Jahren zurück in die Nationalmannschaft geholt. Den Kader für die beiden Länderspiele gegen Afrikameister Ägypten gab der Deutsche Handballbund (DHB) am Mittwoch bekannt. Insgesamt nominierte Gislason 19 Spieler für die Tests am 3. und 5. November. Das zweite Spiel findet am „Tag des Handballs“ in München statt.