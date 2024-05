Handball: Bittere Pille für EM-Sensationsteam

Bei der EM in Deutschland hat das Handball-Team der Färöer Inseln begeistert und spielte sich in die Herzen der Fans. In der Qualifikation zur Weltmeisterschaft musste sich das Sensationsteam von den dänischen Inseln nun auf dramatische Art und Weise geschlagen geben.

Handball-Legende Lazarov überglücklich

In der stimmungsvollen Boris-Trajkovski-Arena von Skopje verspielte das Team diesen Vorsprung und verlor mit 26:34. Zwischenzeitlich lagen die Mazedonier mit neun Toren in Front, am Ende retteten sie ein ausreichendes Polster ins Ziel. Damit ist das Ticket für die WM 2025 in Norwegen, Dänemark und Kroatien für die Färöer futsch.