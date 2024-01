Kultkoloss Gauthier Mvumbi wahrt Chance auf WM-Teilnahme

Die kongolesische Handball-Nationalmannschaft hat ihre Chance, sich für die WM 2025 zu qualifizieren, am Leben gehalten. Das Team um den Kult-Kreisläufer Gauthier Mvumbi besiegte am Mittwoch denkbar knapp Marokko im „Halbfinale“ um das Spiel um Platz fünf der Afrika-Meisterschaften in Ägypten. Die Begegnung endete 37:36 nach Siebenmeterwerfen.