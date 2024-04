Handball: Der Rockstar zieht den Stecker

Handball, Stirnband, Dänemark. Drei Begriffe, die sofort den Schluss auf Mikkel Hansen ziehen lassen. Schluss macht der Däne mit seiner Karriere im Sommer. Nach den Olympischen Spielen von Paris , hat der 36-Jährige genug vom Torewerfen, genug Pokale in der Vitrine und genug persönliche Auszeichnungen eingeheimst.

Neun Meistertitel in Frankreich

Mit Paris Saint-Germain gewann er neun Mal die Meisterschaft in Frankreich. Und das sind nur die wichtigsten Titel. Seinen einzigen Makel hat Hansen in der Champions League : Dort musste er bei seinen beiden einzigen Finalteilnahmen (2010 und 2017) dem THW Kiel bzw. Vardar Skopje zum Sieg gratulieren.

„Dieser Sommer ist ein guter Zeitpunkt, meine Schuhe zur Seite zu legen“, sagte Hansen zu seinem Abschied. An den Olympischen Spielen in seiner Ex-Heimat Paris würde er zum Abschluss „sehr gerne“ teilnehmen.

Angefangen mit Handball hat Hansen in seiner Geburtsstadt Helsingor, der Stadt an der engsten Stelle des Öresunds. Seinen ersten größeren Erfolg feierte er 2007, als er im Alter von 19 mit GOG Svendborg TGI dänischer Meister wurde.

Wenig später gab er sein Debüt in der Nationalmannschaft. Der Rest ist eine Erfolgsgeschichte.

Stirnband als Hansens Markenzeichen

Doch Hansen ist mehr als nur ein guter Handballer. Mit seinen langen Haaren und dem Stirnband, gepaart mit seiner Statur von 1,96 Metern, ist er markant und erinnert er eher an einen Rockstar, der beispielsweise bei den Foo Fighters spielen könnte.

Diese traten 2017 in Roskilde bei einem der größten Musik-Festivals der Welt auf. Und dort wurde Hansen getroffen - von Amors Pfeil. In Roskilde soll er seiner jetzigen Ehefrau Stephanie begegnet sein. Mittlerweile hat das Paar zwei Kinder.

Sportlich heimisch ist Hansen seit 2022 in Aalborg, seiner dänischen Heimat. Aus seinem Zuhause postet Familie Hansen gerne Fotos in den sozialen Netzwerken. Dabei zeigt sie ihre künstlerische Ader. Bunte und extravagante Bilder zieren die Wände.

Auf der Platte war Hansen bekannt für das richtige Gespür in der jeweiligen Situation. Harte Würfe, clevere Finten oder kreative Anspiele – Hansen wusste, was in der jeweiligen Situation nötig war, um das Spiel zu entscheiden. Ob mit Kraft oder mit Spielwitz.