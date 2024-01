Handball-EM 2024: Unglaubliche Sensation! Underdog Färöer Inseln schockt Favorit Norwegen

Was für eine Sensation des Handball-Zwergs bei der Handball-EM ! Gegen den haushohen Favoriten Norwegen erkämpfen sich die Färöer Inseln in letzter Sekunde ein 26:26-Unentschieden.

Die zahlreichen Fans der Färinger verwandelten wie im ersten Spiel die Arena in Berlin wieder in einen echten Hexenkessel und das Team wusste die Atmosphäre mit einem unglaublich starken Auftritt förmlich anzuzünden. Durch ein fast schon unglaubliches Last-Minute-Comeback feierte der Underdog seinen ersten Punkt bei einem großen Turnier überhaupt.

Im Angriff agierten die Färöer Inseln fast das gesamte Spiel ohne Torhüter mit sieben gegen sechs Feldspielern und erspielten sich in Kombination mit temporeichen Passkombinationen immer wieder freie Würfe.

Lange sah es trotzdem so aus, als wenn die bis in die Schlussphase unglaublich abgezockt agierenden Norweger das Spiel über die Zeit bringen. Knapp 100 Sekunden vor Schluss führten sie scheinbar souverän mit 26:23, auch weil Norwegens Torhüter Torbjörn Bergerud zum absoluten Faktor wurde und einige freie Bälle hielt. So überstanden die Norweger auch eine längere Unterzahl, als Petter Overby nach einem groben Foulspiel mit der Roten Karte vom Feld gestellt wurde.