Handball-Supercup: Füchse Berlin - SC Magdeburg live im TV, Stream, Ticker

Im ersten Spiel geht es gleich um den ersten Poka: Die Handball-Saison startet am Samstag um 18.30 Uhr mit dem Supercup zwischen dem SC Magdeburg und den Füchsen Berlin.

„Es geht am Sonnabend um einen Titel – und den wollen wir unbedingt. Selbst wenn wir Uno oder Monopoly gegen die Füchse spielen müssten, wollen wir gewinnen“, sagte der Trainer von Doublesieger SC Magdeburg vor dem Supercup gegen Vizemeister Berlin in der Volksstimme .

Handball-Supercup: So sehen Sie Magdeburg - Füchse live

Olympia wirkt im Handball noch schwer nach

Beim heißen Ost-Duell in Düsseldorf sind am Samstag die Olympia-Nachwehen allgegenwärtig. Die spannenden Tage in Frankreich, die das deutsche Team von Bundestrainer Alfred Gislason vor knapp drei Wochen mit der Silbermedaille veredelte, haben bei zahlreichen Bundesliga-Profis teils tiefe Spuren hinterlassen.