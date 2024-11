Handball-EM-Quali: Türkei - Deutschland live im TV, Stream und Ticker

Deutschlands Handballer nehmen den nächsten Sieg in der EM-Qualifikation in den Blick. Bei Außenseiter Türkei geht es aber um mehr als zwei Punkte.

Das erste Aufeinandertreffen mit der Türkei ist bereits 34 Jahre her. 1990, nachdem die DHB-Auswahl bis in die C-Weltmeisterschaft abgestiegen war, gab es im finnischen Turku ein 21:11 in der Vorrunde. Es ist daher kaum überraschend, dass der Handball-Zwerg für das deutsche Team die große Unbekannte in der EM-Qualifikation ist.