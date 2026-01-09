Newsticker
Reisechaos für deutsche Handballer

Pech für die deutschen Handballer. Das DHB-Team steckt nach einem erfolgreichen Test noch in Kroatien am Flughafen fest. Hannover sei „ein fernes Ziel“.
Bundestrainer Alfred Gislason schwärmt vom Auftritt der deutschen Handballerinnen bei der Heim-WM. Zudem erklärt er, was sich die Männer-Nationalmannschaft von den DHB-Frauen abschauen kann.
SID
Pech für die deutschen Handballer. Das DHB-Team steckt nach einem erfolgreichen Test noch in Kroatien am Flughafen fest. Hannover sei „ein fernes Ziel“.

Deutschlands Handball-Nationalmannschaft hat Probleme bei der Rückreise vom EM-Testspiel in Kroatien am Donnerstag (32:29) und wird in jedem Fall erst mit Verspätung im Vorbereitungsquartier in Hannover eintreffen.

„Das DHB-Team befindet sich aktuell noch am Flughafen Zagreb. Der für 14.35 Uhr geplante Abflug wird sich bis mindestens 15.45 Uhr verspäten. Der geplante Weiterflug von Frankfurt nach Hannover ist damit voraussichtlich nicht erreichbar“, teilte der Deutsche Handballbund (DHB) mit.

Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton erklärte: „Wir sind mit unseren Reisepartnern im steten Austausch. Alle versuchen, uns nach Kräften zu unterstützen, dennoch ist Hannover gerade noch ein weit entferntes Ziel.“

Deutschland testet gegen Kroatien für die WM

Am Sonntag (18.05 Uhr/ARD) soll in der niedersächsischen Landeshauptstadt die Generalprobe stattfinden, Gegner ist erneut der WM-Zweite Kroatien. Bei der EM trifft Deutschland in einer kniffligen Vorrundengruppe im dänischen Herning auf Österreich (15. Januar), Serbien (17. Januar) und Spanien (19. Januar).

