Handball-Großprojekt Kolstad? EHF kündigt Reaktion an

Erst machte Kolstad Handball durch die Transfers zahlreicher Superstars auf sich aufmerksam, dann wurde bekannt, dass das norwegische Projekt Finanzprobleme hat. Da der Verein in der kommenden Spielzeit für die EHF Champions League gemeldet ist, meldet sich nun auch der europäische Verband EHF in der Angelegenheit zu Wort.

In der Antwort des norwegischen Verbands wurde versichert, dass der Verein alle Kriterien erfülle, um in der Saison 2023/24 in der Königsklasse des europäischen Klubhandballs aufzulaufen. Zudem wurde erläutert, wie es zur Nominierung von Kolstad Handball für den norwegischen Platz in der Champions League gekommen sei.