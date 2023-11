Wahnsinn! THW Kiel wirft Mega-Vorsprung weg

Drama in der Schlussphase bei Kiel

Dabei vergaben beide Teams in den letzten Sekunden jeweils noch einen Siebenmeter: Für Kiel knallte Niclas Ekberg den Ball an die Latte - wenig später feuerte Hansen auf der Gegenseite seinen Versuch über das Tor.

Nach zuletzt schwankenden Leistungen war der THW in der ersten Halbzeit gefestigt und vor allem in der Abwehr konsequent aufgetreten. In die Kabine gingen Nationalspieler Hendrik Pekeler und Co. mit einem Vorsprung von vier Toren.