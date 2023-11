Handball: Historische Schmach für den THW Kiel!

Historisches Debakel für Handball-Rekordmeister THW Kiel! Die Norddeutschen wurden in der Champions League gegen Aalborg Handbold in eigener Halle beim 18:27 (6:11) regelrecht überrollt und kassierten die höchste Europacup-Heimniederlage der Vereinsgeschichte.

Ein weiterer Tiefpunkt: Noch nie hat der THW in einem europäischen Wettbewerb weniger Tore vor heimischen Publikum erzielt als beim blamablen Auftritt gegen Aalborg.

Besonders zum Verhängnis wurde den Kielern dabei die erste Halbzeit: Mit lediglich sechs erfolgreichen Würfen vor der Pause leistet sich der Rekordmeister die schwächste Offensivleistung seit mehr als 20 Jahren. Am 21.03.2001 erzielte der THW letztmals sechs oder weniger Tore in einer Halbzeit. Im Duell mit Wallau-Massenheim waren es damals sogar nur fünf Treffer in der zweiten Halbzeit.