"Richtig schwere Spiele": Kiel und Magdeburg kämpfen um Köln

Die Magdeburger haben dagegen noch alle Trümpfe in der Hand. Nach dem Pokalsieg winkt dem Tabellenführer in der Liga die nächste Meisterschaft - und in der Champions League die Titelverteidigung. Dafür gilt es, in der Neuauflage des Vorjahresfinales aber zunächst die starken Polen mit DHB-Torhüter Wolff aus dem Weg zu räumen. Das Hinspiel in Kielce steigt am Mittwoch (18.45 Uhr/Dyn und DAZN), die Entscheidung fällt wie bei den Kielern im Rückspiel in der kommenden Woche.