Champions League im TV & Stream: Wer zeigt den Handball-Knaller von Kiel heute?

Was für eine Klatsche! Mit 30:39 kam der THW Kiel im Viertelfinal-Hinspiel der Handball-Champions-League in Montpellier unter die Räder. Doch die bittere Schlappe ist bei Spielern und Verantwortlichen längst abgehakt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Filip Jicha glaubt fest an die verbliebene Mini-Chance auf das Final Four in Köln (8./9. Juni) und bläst mit dem THW Kiel zur Aufholjagd. „Es gibt im Handball diese Wunder“, sagte Kiels Trainer vor dem Rückspiel. Von einer Mission Impossible wollen sie beim deutschen Rekordmeister nichts wissen.

Um die erste titellose Saison seit 2018 doch noch abzuwenden, setzen die Zebras am Donnerstag (18.45 Uhr im LIVETICKER) voll auf ihren Heimvorteil. „Neun Tore Rückstand sind ein Brett. Wir brauchen wirklich ein Handball-Wunder, um das noch zu schaffen“, sagte THW-Kapitän Patrick Wiencek: „Aber ich bin überzeugt davon, dass wir es mit unseren Fans schaffen können!“

So sehen Sie den SC Magdeburg live im TV, Stream & Liveticker:

TV: -



Livestream: Dyn und DAZN



Liveticker: SPORT1.de und SPORT1-App

{ "placeholderType": "MREC" }

Ja, es gibt sie, die Wunder im Handball. Erinnert sei an dieser Stelle an die famose Aufholjagd der Füchse Berlin. Dank einer verrückten Rallye vor ziemlich genau zwölf Jahren, im deutschen Handball-Kosmos so etwas wie die Mutter aller Wunder, holte der Hauptstadt-Klub gegen Ademar Leon sogar einen Elf-Tore-Rückstand noch auf. Auch damals ging es um das Final Four, auch damals hatte nach einem desaströsen Hinspiel kaum jemand mehr ernsthaft mit einem Comeback gerechnet.

Kiel gelang bereits 2016 ein Wunder

Was im Handball alles möglich ist, bewies im Finale 2016 auch Kielce, das im Königsklassen-Finale eine Viertelstunde vor Schluss mit neun Toren gegen Veszprem hinten lag - und am Ende noch gewann. Vergangene Woche erst gewann Barcelona die zweite Halbzeit bei Paris St. Germain mit elf Toren.

„Ich glaube an das Wunder“, so Jicha im Interview mit der Sport Bild und kündigte einen Alles-oder-Nichts-Auftritt an: „Wir sind in der Lage, jede Mannschaft auf der Welt mit zehn Toren Abstand zu schlagen und haben mit der Hinspiel-Hypothek nichts mehr zu verlieren.“ Jeder Einzelne müsse „mutig sein und an das Wunder glauben. Nur dann kann es in Erfüllung gehen.“

Von 100 Spielen, rechnete der Tscheche vor, „klappt das vielleicht fünfmal. Am Donnerstag soll eines dieser fünf Male sein.“

{ "placeholderType": "MREC" }

-----