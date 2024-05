Historischer Erfolg! Bietigheim erstmals im Final Four der Champions League

Historischer Triumph für die SG BBM Bietigheim! Als erste deutsche Mannschaft hat der Klub das Final Four der Frauen-Champions-League in Budapest erreicht.

Für den deutschen Meister war es das erste Viertelfinale in der Königsklasse überhaupt. Dank des Vorsprungs setzte die SG noch einen obendrauf und steht als erstes deutsches Team seit Walle Bremen 1995 im Halbfinale der Königsklasse.

Smits führt Bietigheim ins Final Four

Bundestrainer Markus Gaugisch, bis zum vergangenen Jahr Trainer in Bietigheim, gratulierte seinem Ex-Klub. „Das war eine überragende Leistung in beiden Spielen mit nur wenigen Schwankungen“, sagte er. Der Einzug ins Finalturnier sei „einfach geil, eine Wahnsinnsleistung und eine sehr gute Situation für den deutschen Frauenhandball“.

"Ich habe so etwas noch nie erlebt"

Grijseels und Metz im Final Four der Champions League

Im Final Four, das seit der Saison 2013/14 in der ungarischen Hauptstadt ausgetragen wird, trifft Bietigheim unter anderem auf Metz Handball mit der deutschen Nationalspielerin Alina Grijseels. Auch Emily Bölk kann im Falle eines Sieges ihres Teams mit dem FTC in Esbjerg noch nachziehen.