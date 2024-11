Handball-Champions-League: Zagreb - Magdeburg heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 20.11.2024 • 15:45 Uhr Der SC Magdeburg hofft in der Handball-Champions-League auf den dritten Sieg. Der Deutsche Meister muss am Mittwoch beim kroatischen Klub HC Zagreb ran. So können Sie das Spiel live im TV und Stream verfolgen.

Am Mittwoch, den 20. November, startet die Königsklasse am 8. Spieltag in die Rückrunde. Der SCM ist zu Gast beim kroatischen Rekordmeister HC Zagreb. Anwurf ist um 18.45 Uhr in Zagreb (LIVETICKER).

Handball Champions League : HC Zagreb - SC Magdeburg heute LIVE:

TV: -

Stream: DAZN, Dyn

Champions League: Magdeburg braucht einen Sieg

Nach dem 36:24-Heimsieg am vergangenen Spieltag gegen Zagreb beginnt mit der Auswärtspartie in Kroatien die Rückrunde der Gruppenphase in der Königsklasse. Nach sieben Spieltagen liegt das Team von Trainer Velimir Petkovic mit einem Sieg und sechs Niederlagen auf dem achten Platz der Gruppe B. Den bislang einzigen Erfolg feierte Zagreb im Heimspiel gegen Aalborg. Ein Sieg für den Deutschen Meister ist also Pflicht, sollte das Ziel Viertelfinale nicht aus den Augen verloren werden.