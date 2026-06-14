SCM zu stark - Juri Knorr hadert nach Pleite

Felix Kunkel 14.06.2026 • 16:31 Uhr Der SC Magdeburg zeigt gegen Aalborg HB um Nationalspieler Juri Knorr eine dominante Leistung. Der Spielmacher hadert nach der Partie.

Der SC Magdeburg hat sich beim Final Four in Köln einen versöhnlichen Saisonabschluss erspielt.

Nach dem Verpassen des Champions-League-Finals am Samstag gewann das Team von Trainer Bennet Wiegert das Spiel um Platz drei 32:26 (17:11) gegen Aalborg HB um den deutschen Spielmacher Juri Knorr.

„Es ist schade, aber heute ist es vielleicht ein bisschen leichter zu akzeptieren als gestern“, sagte Knorr. Es sei aber positiv, es ins Final Four geschafft zu haben: „Wir müssen noch ein bisschen reifer werden und ein bisschen mehr auf den Punkt spielen, so wie es Magdeburg gemacht hat.“

Magdeburg besiegt Knorr

Er persönlich müsse lernen, in der zweiten Halbzeit nicht zu überdrehen und „lieber nochmal sicher zu spielen. Das macht Magdeburg heute, das machen die anderen Mannschaften, das müssen wir noch ein bisschen lernen“.

Die geplante Titelverteidigung nach dem Triumph 2025 war schon beim 35:40 (17:19) im Halbfinale am Samstag gegen die Füchse Berlin gescheitert. „Es braucht Zeit, um das zu verarbeiten und wegzustecken“, sagte Wiegert. Dennoch trat sein Team am Sonntag dominant auf und führte früh mit deutlichem Vorsprung, der Sieg war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.