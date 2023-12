DHB-Pokal: Füchse und Melsungen souverän - HSV zittert lange

Die Melsunger, am Sonntag in der Liga noch Stolperstein für den SC Magdeburg, hatten gegen Bundesliga-Konkurrent Leipzig über 60 Minuten wenig Probleme. In der Anfangsphase übernahm Melsungen die Führung und drohte davonzumarschieren, ein 4:0-Lauf der Leipziger brachte diese zur Pause wieder in Schlagdistanz. Im zweiten Durchgang entschieden die Gäste dank ihrer starken Defensive die Partie, im Angriff überragte Ivan Martinovic mit seinen sieben Treffern.