Virus-Alarm! Bundesligist international massiv geschwächt

Samuel Kucza 23.02.2026 • 19:44 Uhr Ein Virus bremst die Mannschaft der MT Melsungen aus. Im Europacup-Spiel bei Vardar Skopje muss der Bundesligist gleich auf zehn Akteure verzichten.

Neben kleineren Blessuren und der hohen Belastung durch die Europameisterschaft sorgt vor allem ein Virus für die akute Personalnot im Team. Trainer Roberto Garcia Parrondo muss daher improvisieren.

Nicht einsatzbereit sind David Mandic, Vlad Kulesh, Olle Forsell Schefvert, Dainis Kristopans, Nikolaj Enderleit, Timo Kastening, Arnar Freyr Arnarsson, Adrian Sipos, Nebojsa Simic und Kristof Palasics.

MT Melsungen setzt auf die Jugend

Statt etablierter Leistungsträger setzt Melsungen in Nordmazedonien daher auf die zweite Reihe. „So können wir Spieler aus der Jugend und der zweiten Mannschaft testen und ans Profiteam heranführen“, wurde Co-Trainer Finn Lemke von der Welt zitiert.

Trotz der problematischen Personalsituation reisen die Nordhessen als Tabellenführer der Gruppe III an. Mit 6:0 Punkten liegt Melsungen vor IFK Kristianstad und Benfica Lissabon, die jeweils 2:4 Zähler aufweisen. Der Gruppensieger zieht direkt ins Viertelfinale ein, Platz zwei und drei müssen in die Playoff-Runde.

Coup mit Golla für kommende Saison

In der Bundesliga hinkt Melsungen den eigenen Ansprüchen derzeit hinterher und rangiert nur im Tabellenmittelfeld. Für die kommende Spielzeit haben die Hessen jedoch bereits ein Ausrufezeichen gesetzt.