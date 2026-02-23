Virus-Alarm! Bundesligist international massiv geschwächt

Die Personalsituation bei der MT Melsungen hat sich dramatisch zugespitzt. Für das Hauptrundenspiel in der EHF European League bei Vardar Skopje (Dienstag, 20.45 Uhr) stehen dem Bundesligisten gleich zehn Spieler nicht zur Verfügung.
Virus bremst Bundesligisten massiv aus
Neben kleineren Blessuren und der hohen Belastung durch die Europameisterschaft sorgt vor allem ein Virus für die akute Personalnot im Team. Trainer Roberto Garcia Parrondo muss daher improvisieren.
Nicht einsatzbereit sind David Mandic, Vlad Kulesh, Olle Forsell Schefvert, Dainis Kristopans, Nikolaj Enderleit, Timo Kastening, Arnar Freyr Arnarsson, Adrian Sipos, Nebojsa Simic und Kristof Palasics.
MT Melsungen setzt auf die Jugend
Statt etablierter Leistungsträger setzt Melsungen in Nordmazedonien daher auf die zweite Reihe. „So können wir Spieler aus der Jugend und der zweiten Mannschaft testen und ans Profiteam heranführen“, wurde Co-Trainer Finn Lemke von der Welt zitiert.
Trotz der problematischen Personalsituation reisen die Nordhessen als Tabellenführer der Gruppe III an. Mit 6:0 Punkten liegt Melsungen vor IFK Kristianstad und Benfica Lissabon, die jeweils 2:4 Zähler aufweisen. Der Gruppensieger zieht direkt ins Viertelfinale ein, Platz zwei und drei müssen in die Playoff-Runde.
Coup mit Golla für kommende Saison
In der Bundesliga hinkt Melsungen den eigenen Ansprüchen derzeit hinterher und rangiert nur im Tabellenmittelfeld. Für die kommende Spielzeit haben die Hessen jedoch bereits ein Ausrufezeichen gesetzt.
Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla kehrt im Sommer nach acht Jahren bei der SG Flensburg-Handewitt nach Melsungen zurück. Mit dem Kreisläufer und Abwehrchef will der Klub sportlich wieder höhere Ziele ins Visier nehmen.