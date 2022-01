Handball-EM 2022: Warum Christian Schwarzer Deutschland alles zutraut

Der DHB hat Gislason engagiert, um eine erfolgreiche Nationalmannschaft zu haben. Die deutsche Mannschaft wird auch an Platzierungen gemessen. Zwar stehen in naher Zukunft Heimturniere an, auf die man mit einem personellen Umbruch hinarbeitet, nichtsdestotrotz müssen auch kurzfristig Erfolge her, um das Publikum und potenziellen Nachwuchs für den Handball zu begeistern - insbesondere jetzt in dieser schwierigen Phase. Diesem Anspruch muss Gislason auch schon bei der anstehenden Europameisterschaft gerecht werden.