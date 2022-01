Handball-EM 2022: DHB-Team nach Corona-Ausbruch - rettet Kader-Tiefe Deutschland?

In den ersten beiden Spielen hatte die DHB-Auswahl den Beginn jeweils verschlafen. In der Abwehr wurde den Gegnern insbesondere das Anspiel an den Kreis viel zu einfach gemacht. Gegen Polen wird es zusätzlich aber auch darauf ankommen, die Corona-Ausfälle zu kompensieren. (Die Handball-EM im LIVETICKER)