Handball-EM 2022: Frankreich und Serbien wüten über Hygiene-Standards in Ungarn

„Wir waren verblüfft, um nicht zu sagen schockiert über die Bedingungen, unter denen der Wettbewerb stattfindet“, sagte der Starspieler Nikola Karabatic, nachdem seine Mannschaft in Szeged angekommen war, und fügte an: „Wir haben uns an strenge Protokolle gehalten, um uns nicht mit dem Virus anzustecken. Und dann kommen wir hier im Hotel unter Gästen an, die keine Masken tragen.“