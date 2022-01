Handball-EM 2022: Till Klimpke wird bei Deutschland zum neuen Hexer

14 Paraden zeigte der Torhüter der HSG Wetzlar, er zog die Bälle wie ein Hexer magisch an - und zeigte, dass er auf internationalem Top-Niveau spielen kann. Allein in der ersten Halbzeit wehrte Klimpke acht Würfe ab und hielt die deutschen Handballer, die wie schon gegen Belarus nicht gut in die Partie fanden, im Spiel.