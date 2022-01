Handball-EM: Deutschland startet EM-Mission voller Vorfreude

In der ersten Phase der EM (13. bis 30. Januar) trifft die mit acht Turnierdebütanten gespickte DHB-Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason am Freitag (18.00 Uhr) zunächst auf Belarus, weitere Gegner sind Österreich (16. Januar) und Polen (18. Januar). In der Vorrunde qualifizieren sich die ersten zwei Mannschaften für die Hauptrunde, die ebenfalls in der slowakischen Hauptstadt stattfindet.