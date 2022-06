Heim-EM 2024: DHB plant mit Etat von 24 Millionen Euro

Die EM bezeichnete der DHB-Topfunktionär als "eine große Chance für den europäischen und den deutschen Handball. Wir werden ein Eröffnungsspiel im Düsseldorfer Fußballstadion vor hoffentlich 50.000 Zuschauern haben, alle Arenen fassen mehr als 11.500 Zuschauer. Dieses Turnier wird also europaweit ausstrahlen und den Handball in eine neue Dimension führen", so Schober.