Handball-EM: 2016 noch Held - jetzt in der sechsten Liga! Der irre Weg des Steffen Fäth

2016 spielte Steffen Fäth eine entscheidende Rolle beim EM-Titel der deutschen Handballer, war ein Teil der berüchtigten „Bad Boys“. Bei der Handball-EM in diesem Jahr ist er nicht mit dabei - obwohl er mit 33 Jahren nicht einmal der Älteste im Kader wäre.

Allerdings hatte Fäth andere Pläne für seine Karriere und spielt deswegen seit Beginn dieser Saison bei seinem Heimat-Verein HSG Goldstein/Schwanheim. Noch nie gehört? Kein Wunder, sein aktueller Klub spielt in der sechsten Liga!

„Durch die vielen Verletzungen hatte ich den Spaß verloren und auch das Vertrauen in meinen eigenen Körper“, begründete der Rückraum-Spieler im Interview mit der hessenschau , warum er dem Profi-Handball den Rücken kehrte.

Fäth: „Meine Mutter und Oma können nun wieder live dabei sein“

Erstmals auf den Gedanken einer Rückkehr in die Heimat war er im Dezember 2022 gekommen, als ihm vom HC Erlangen, seinem damaligen Klub, mitgeteilt wurde, dass sein auslaufender Vertrag nicht verlängert wird.

Klubs sind laut Fäth eben „auch Unternehmen, bei denen der Ton etwas unangenehmer wird, wenn man so oft auf der Platte fehlt“.

Kein Harz in Liga sechs

Nach Stationen bei der HSG Wetzlar, den Füchsen Berlin, den Rhein-Neckar Löwen und zuletzt dem HC Erlangen ist der HSG Goldstein/Schwanheim mit Fäth also ein echter Transfer-Coup gelungen.

Der Ex-Profi hatte jedoch vor allem zu Beginn noch mit Eingewöhnungs-Problemen zu kämpfen, „weil auf diesem Level kein Harz an den Händen benutzt werden darf“. Mit drei Toren aus zwölf Wurfversuchen war seine Quote bei seinem Debüt also entsprechend ausbaufähig, sodass die Partie verloren ging.