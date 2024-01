Handball-EM 2024: Abgereist! Frankreich bangt vor Finale um Star

Frankreich wohl ohne Richardson - kommt nun Minne zurück?

Daher steht auch eine Nachnominierung im Raum. „Ich kann alles machen. Wir werden sehen, was wir tun oder nicht tun“, so Gille. Im 35er Kader, den jedes Land vor der EM einreichen musste, stehen Julien Bos und Luc Tobie zur Verfügung, die allerdings bisher nur wenig Erfahrung im Frankreich-Dress gesammelt haben.

Fakt ist: Gille muss schnell eine Lösung finden, denn bereits am Sonntagnachmittag steht das Match mit Frankreich an, in der sich die Handball-Nation für das verlorene WM-Finale revanchieren will.