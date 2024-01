Handball-EM 2024: „Blut, Schweiß und Tränen für Deutschland“ - die Stimmen zum Deutschland-Spiel

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft darf weiterhin vom Halbfinale bei der Europameisterschaft im eigenen Land träumen!

Im vorletzten Hauptrundenspiel gewinnt das DHB-Team souverän mit 35:28 gegen Ungarn und zeigt sich nach dem unglücklichen Auftritt gegen Österreich (22:22) deutlich verbessert. Vor allem Julian Köster sticht mit acht Treffern als Matchwinner hervor - Andi Wolff dreht erst in der zweiten Halbzeit auf.

Nach dem Spiel war die Freude aller Beteiligten auf deutscher Seite entsprechend groß - ob der eigenen Leistung, der Stimmung in der Halle und dem Erhalt der EM-Chancen.

SPORT1 fasst die Stimmen des ZDF, DYN und aus der Mixed Zone zum Spiel zusammen.

Alfred Gislason

…zur Abwehr: „Ich muss sagen es war 60 Minuten lang eine phänomenale Abwehr, die Jungs haben unglaublich gut gearbeitet. Wir haben gesagt wir ziehen das komplett so durch und wollten sehr körperlich spielen. Auch, wenn wir in der Anfangsphase weder die Kreisläufer noch Bodó oder Ancsin in den Griff bekommen haben, habe ich gesagt wir bleiben dabei, gehen nicht weiter nach vorne. Mit der Zeit haben die Jungs es dann unglaublich gut hinbekommen, das war eine phänomenale Leistung.“

…zu seiner Energie an der Seitenlinie: „Es ist intuitiv würde ich sagen. Ich lebe das Spiel einfach mit. Ganz normal ist das sicher nicht, muss ich ehrlich zugeben.“

…zu Andreas Wolff: „Er war immer in der richtigen Ecke am Anfang, irgendwie sind die Bälle dann doch reingegangen, weil sie auch sehr gute Werfer haben. Dann haben wir nach einer gewissen Zeit gewechselt und David kam rein, hat auch lange gebraucht und danach einen Ball gehalten. Andi hat uns so viel gerettet, dass wir gesagt haben, gut nicht so schlimm, wenn er nur die letzte Viertelstunde hält.“

…zur Vorbereitung auf das Spiel nach Österreich: „Wir haben drei oder vier Sitzungen gehabt gestern und heute dazu eine. Wir haben alles besprochen und nicht trainiert, nur individuell im Hotel im Kraftraum. Letztendlich bin ich unglaublich stolz auf die Jungs, wie sie jetzt zurückgekommen sind, denn der Druck war riesig auf die Mannschaft. Mit einer Niederlage wäre das Halbfinale weg gewesen.“

…zur Verteilung der Verantwortung: „Sie haben alle durch die Bank gut gespielt. Die beiden Kreisläufer, die beiden Außen. Köster macht ein Riesen-Spiel, Häfner macht ein Riesen-Spiel, Juri leitet das Ganze hervorragend.“

Julian Köster

... zur Ausräumung der Differenzen: „Wenn es immer so leicht wäre. Ich glaube, wir haben gestern sehr gut gearbeitet, viel kommuniziert. Jeder hat viel Video geschaut und sich Gedanken gemacht. Ich denke, das haben wir heute auf dem Platz gesehen. Ich glaube, man hat gemerkt, dass wir gut ins Spiel gestartet sind, dass uns gewisse Dinge wieder leichter gefallen sind. Das ist ein erster, guter und wichtiger Schritt und darauf wollen wir aufbauen.“

…zum kommenden Gegner: „Die Kroaten sind ein unfassbar starker Gegner, das hat man gesehen. Sie schlagen direkt zum Auftakt Spanien. Das wird genauso ein Kampf wie heute oder wie die anderen Spiele gegen Island und Österreich. Von daher müssen wir wieder alles auf der Platte lassen.“

… zur Leistung: „Sehr, sehr glücklich! Das Wichtigste ist, dass wir das Spiel gewonnen haben, da war viel Druck drauf. Unsere Abschlussquote war besser als im Spiel gegen Österreich, wir haben 60 Minuten sehr konzentriert gespielt. Das haben wir echt gut gemacht heute.“

… zum Umlegen des Schalters: „Wir haben die anderen Spiele auch sehr hart gekämpft, aber es lief flüssiger und wir konnten befreit aufspielen.“

… zur Stimmung: „Ich hatte das Gefühl, dass das Hallendach heute öfter mal weggeflogen ist. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.“

Christoph Steinert

… auf die Frage, ob er nach dem energischen Spiel noch sprechen könne: „Ja kann ich. Aber es war verdammt viel und verdammt harte Arbeit.“

… zur Anstrengung gegen körperlich robuste Ungarn: „Absoluter Wahnsinn! Ich musste um die Kreisläufer herumlaufen, das war Wahnsinn, was da an Masse auf uns zukam.“

… zur Spritzigkeit der Mannschaft: „Ich war total glücklich darüber, dass keiner von uns ängstlich gewesen ist. Wir haben vorne draufgeknallt und nach einem 22-Tore-Spiel 35 Tore geworfen. Ich bin richtig stolz, was die Jungs für ein Selbstvertrauen bewiesen haben.“

Jannik Kohlbacher

… zum Spiel: „Wir haben uns auf dem Platz zerrissen, um jeden Zentimeter gekämpft gegen körperlich starke Ungarn und alles reingehauen. Wir haben verdient gewonnen, aber es hat einiges an Kräften gekostet.“

… zum körperlich-trainingsfreien Tag vor dem Ungarn-Spiel: „Das hat jedem gutgetan, um sich auf die Taktik zu besinnen. Heute waren wir frei im Kopf und haben 35 Tore gemacht. Das war die Antwort darauf.“

… zum Kroatien-„Endspiel“: „Wir nehmen eine unglaubliche Stimmung mit, das war Gänsehaut für alle. Die Fans haben uns heute getragen, dann wird es unglaublich schwer, uns zu stoppen.“

Rune Dahmke

… zur Videoanalyse vor dem Spiel: „Klar, wollten wir das auch analysieren. Wir waren überhaupt nicht zufrieden mit unserer Leistung und haben das dann nochmal akribisch analysiert. Heute mit einem guten Ausgang für uns.“

… zu seinem wichtigen Rebound beim Stand von 22:19: „Ich sehe den Ball und ich sehe auch, dass der größere Kollege neben mir steht. Aber wenn du hier vor ausverkauftem Haus für dein Land spielst, dann legst du da alles in die Waagschale und probierst alles, was geht. Manchmal hast du Glück und es klappt auch. Das war dann so ein Fall. Ich glaube, das hat man heute uns allen angesehen, das bin nicht nur ich, das sind wir alle. Wir sind bereit auf dem Feld alles zu lassen. Alle unsere Knochen. Blut, Schweiß und Tränen für Deutschland, für unser Team, für den Erfolg und ich glaube, das war heute auch der Schlüssel.“

… zur Stimmung und dem Momentum im Spiel: „Uns beflügelt das, wenn die Halle hier explodiert und das sind natürlich dann Momente, wo das passieren kann. Heute hatten wir viele Schlüsselmomente, wo wir dann zur richtigen Zeit das Tor machen, zur richtigen Zeit die Paraden kriegten, zur richtigen Zeit mal einen Stopp in der Abwehr haben und das hat uns und die Halle heute beflügelt. Dann können wir jeden schlagen.“

Juri Knorr

… über Genugtuung nach der Kritik: „Natürlich eine riesige Genugtuung. Wir haben in den letzten Tagen viel darüber geredet und natürlich war uns bewusst, dass wir besser spielen können als gegen Österreich. Das, was heute dazukam, war einfach dieses taktische Verständnis für das, was wir können und für die Stärken von jedem Einzelnen und haben als Team zusammengespielt. Ich glaube jeder der das Turnier bisher verfolgt hat, hat die Ungarn eigentlich als taktisch sehr diszipliniert und super aufgestellte Mannschaft vor Augen. Ich hatte heute das Gefühl, dass wir die besseren Mittel hatten und vielleicht heute auch im Kopf ein bisschen weiter waren. Ich glaube, dass haben uns die Wenigsten zugetraut, gerade einer deutschen Mannschaft, die besonders bekannt ist fürs Kämpfen. Darauf bin ich extrem stolz, dass wir Facette heute zeigen konnten, weil ich wusste, dass die in uns steckt.“