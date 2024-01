Handball-EM: So kommt Deutschland noch ins Halbfinale

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat am Samstagabend vor heimischer Kulisse in Köln einen herben Dämpfer erlitten und gegen Österreich in der Hauptrunde nur ein 22:22-Remis geholt.

Zwar dreht das Team von Bundestrainer Alfred Gislason in den letzten zehn Minuten noch einmal gehörig auf, ließ kaum noch einen Treffer zu und holte einen Fünf-Tore-Rückstand auf. Und doch benötigt das DHB-Team jetzt Schützenhilfe auf ein Weiterkommen ins Halbfinale!

Klar ist: Nur die ersten beiden Plätze der Hauptrundengruppe berechtigen für die Vorschlussrunde. Wie die Konstellation nach zwei von vier Hauptrundenspielen genau aussieht? SPORT1 verschafft einen Überblick.

Gruppe 1

1. Frankreich - drei Siege (6 Punkte)

2. Ungarn - zwei Siege, eine Niederlage (4 Punkte)

3. Österreich - ein Sieg, zwei Unentschieden (4 Punkte)

4. Deutschland - ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage (3 Punkte)

5. Kroatien - ein Unentschieden, zwei Niederlage (1 Punkt)

6. Island - drei Niederlagen (0 Punkte)

Fest steht: Um sich eine realistische Chance auf das Weiterkommen zu wahren, muss Deutschland die abschließenden beiden Hauptrundenspiele gewinnen!

Dabei geht es sowohl gegen Ungarn (Montag, ab 20.30 Uhr) - mit einem Sieg würde das DHB-Team die Osteuropäer überholen - und Kroatien (Mittwoch, ab 20.30 Uhr) jeweils um Alles! Insgesamt sind 7:3 Punkte möglich. Mit einem Sieg gegen Ungarn könnte Deutschland gleich einen Platz gutmachen.

Der Punktgewinn gegen Österreich könnte dabei Gold wert sein, denn wenn Österreich gegen Frankreich verliert kann das Team um den überragenden Constantin Möstl im Tor ebenfalls nur auf 7:3 Punkte kommen. Bei Punktgleichheit würde aufgrund des Remis im direkten Duell dann die Tordifferenz entscheiden - in der liegt Deutschland mit -1 derzeit knapp hinter Österreich mit +1.

DHB-Team: Verlieren verboten

Sebastian Heymann brachte es in der ARD unmittelbar nach dem Österreich-Spiel auf den Punkt: „Das Schöne ist, dass es in zwei Tagen wieder weitergeht. Wir haben es in den eigenen Händen, für uns ist jedes Spiel ein Finale. Heute war es für uns ein kleiner Dämpfer aber wir müssen den Kopf hochnehmen.“

Doch selbst dann ist die Mannschaft von Kapitän Johannes Golla auf Schützenhilfe angewiesen! So müsste Frankreich am Montag ab 18 Uhr gegen Österreich gewinnen, um den Deutschen wieder das Zepter in die eigene Hand zu geben.

Sollte allerdings das ÖHB-Team abermals überraschen und den Franzosen zwei Punkte abluchsen, würde das Erreichen der ersten beiden Gruppenplätze ein schwieriges Unterfangen und läge nicht mehr in der Hand der deutschen Mannschaft.