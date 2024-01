Handball-EM 2024: "Demütigend!" Schweden hadert nach Pleite mit eigener Leistung

„20 Prozent an Intensität verloren!“ Schweden-Star sauer

„Krise nicht maximieren!“

„Wir müssen miteinander reden und uns darüber einigen, was heute passiert ist“, kündigte der Norweger eine Analyse des Auftritts an.

Schließlich steht bereits am Freitag das so wichtige Halbfinale gegen Frankreich (17.45 Uhr im LIVETICKER) an. „Wir werden als die Mannschaft auftreten, die wir normalerweise sind“, kündigte bereits Albin Lagergren an.