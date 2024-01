Handball-EM 2024: Deutsches Torwart-Debakel vor der Pause - dann dreht Wolff auf

Torwart-Debakel in Hälfte eins - Steigerung nach der Pause! Andreas Wolff und David Späth kamen im ersten Durchgang im dritten Hauptrundenspiel gegen Ungarn (35:28) zusammen nur auf eine Parade.

Während der bisher im Turnier so starke Wolff keinen einzigen der neun ungarischen Versuche parieren konnte, wehrte Späth, der den glücklosen Wolff nach knapp 13 Minuten ersetzte, immerhin einen Ball ab – und ließ danach seinen Emotionen wie gewohnt freien Lauf. Die Fans honorierten das und machten entsprechend Stimmung.

Gut für Deutschland: Auch die ungarischen Keeper László Bartucz und Kristóf Palasics kamen bis zur Pause zusammen nur auf drei Paraden. Weil der deutsche Angriff zudem deutlich flüssiger lief als beim 22:22 gegen Österreich, ging das DHB-Team mit einer 18:17-Führung in die Kabine.

Wolff steigert sich in Halbzeit zwei

In Hälfte zwei durfte sich Wolff wieder beweisen - und drehte auf. Zwar gelang dem Schlussmann von Industria Kielce erst in der 39. Minute die erste Parade, doch das gab ihm einen immensen Schub.

Vogelwilde Szenen! Gislason verzweifelt am Boden

Vogelwilde Szenen! Gislason verzweifelt am Boden

Die deutsche Abwehr stand nun deutlich besser und Wolff konnte sich dahinter mehrfach auszeichnen. Acht weitere Chancen konnte er vereiteln, sodass er am Ende wieder bei einer Quote von 31 Prozent stand und entscheidenden Anteil am deutlichen und überzeugenden Sieg hatte, der alle Chancen auf das Halbfinale wahrt.