Handball-EM 2024: DHB-Team-Schützenhilfe dank Österreich-Patzer gegen Island

Die Nordeuropäer bezwangen Überraschungsteam Österreich am Mittwoch in Köln mit viel Mühe 26:24 (14:8) und beendeten damit die Halbfinal-Hoffnungen der Alpenhandballer.

Gleichzeitig leistete Island damit Schützenhilfe für das deutsche Team, das in Gruppe I nun nicht mehr von Österreich überholt werden kann.

Island verpasst Olympia-Ticket

Trotz des Erfolgs ist das Olympia-Ticket für die Isländer nicht mehr in Reichweite, sie beendeten die EM auf dem zehnten Platz.

Gute Vorzeichen! So kommt Deutschland ins Halbfinale

Am Abend (18.00 Uhr) spielt noch der bereits für die Medaillenspiele qualifizierte Olympiasieger Frankreich gegen den WM-Achten Ungarn, der durch Islands Erfolg mindestens Platz drei und damit die Teilnahme am Spiel um Platz 5 sicher hat.

In der Parallelgruppe lösten Weltmeister Dänemark und Titelverteidiger Schweden die Halbfinal-Tickets. Schweden bekommt es am Freitag in Köln mit Frankreich zu tun, Dänemark mit Deutschland oder Ungarn.