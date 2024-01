Handball-EM 2024: "Eine historische Leistung!“ Dänen-Keeper Emil Nielsen gefeiert

Mit 14 Paraden und einer unglaublichen Quote von fast 61 Prozent hatte Andreas Wolff beim Weltrekordspiel in der Düsseldorf Arena für eine absolute Show gesorgt. Nicht zuletzt wegen seiner Leistung bezwang Deutschland die Schweiz klar mit 27:14 .

Für viele Fans stand nach der Partie schon fest: Eine solche Torhüter-Show wird es bei dieser EM in Deutschland so schnell nicht mehr geben. Doch mit ihrer Einschätzung sollten sie sich irren.

Am zweiten Turnier-Tag stellte Emil Nielsen ebenfalls seine ganze Klasse unter Beweis und mit 13 Paraden bei einer unfassbaren Quote von über 72 (!) Prozent den deutschen Keeper in den Schatten.