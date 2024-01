Handball-EM 2024: Fotografen-Zwischenfall bei DHB-Sieg

Weltrekord-Kulisse, sportlicher Traumstart – das DHB-Team hätte sich den Auftakt in die erste Europameisterschaft in Deutschland wohl kaum besser erträumen lassen.

Abgesehen von den Schweizer Spielern gab es für die mehr als 53.000 Anwesenden in der Düsseldorfer Arena ein durchgehend positives Handball-Spektakel.

Die eidgenössische Nummer acht, Manuel Zehnder, war beim Stand von 16:10 für Deutschland von halblinks in den Kreis gesprungen und wollte den Ball in das aus seiner Sicht rechte obere Toreck setzen. Doch der 24-Jährige traf nur den Außenpfosten.

Handball-EM: „Können wir einen Sanitäter haben...?“

In der Folge musste der Fotograf nach SPORT1-Informationen gar von Sanitätern zu einem Behandlungsplatz seitlich der Tribünen begleitet und auch in der Folge betreut werden, ehe er an seinen Arbeitsplatz zurückkehren konnte.