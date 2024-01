Handball-EM 2024: "Für Österreich klingt das sehr komisch" - Ungläubigkeit nach Coup gegen Deutschland

Bei Lukas Hutecek regierte in der Mixed Zone die freudige Ungläubigkeit.

Als SPORT1 den Österreicher auf den Remis-Coup gegen Deutschland (22:22) ansprach, reagierte dieser mit einem Schmunzeln und einem Kopfschütteln, ehe er durchatmen musste. Als es später um die realistischen Halbfinal-Chancen ging, brach Hutecek fast in Lachen aus.

Österreich spielt bei der Handball-EM weiter verrückt . Nach Überraschungen gegen Spanien, Kroatien und Ungarn war nun das DHB-Team an der Reihe. In den Zeitungen des deutschen Nachbarn ist vom sich fortsetzenden „Märchen“ oder „Wunder“ die Rede.

„Unglaublich, Wahnsinn“: Österreich feiert

„Es ist unglaublich, was die Mannschaft leistet“, meinte Hutecek: „Dass wir hier einen Punkt holen, in diesem Spiel, bei dieser Kulisse. Wo so viel auf dem Spiel steht. Das ist der Wahnsinn.“