Handball-EM LIVE: Deutschland - Österreich heute im TV und Livestream

Nächster Showdown beim Kampf ums EM-Halbfinale! Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Hauptrunde nach dem knappen Sieg über Island auf die Überraschungsmannschaft aus Österreich (20.30 Uhr).

Wie schon beim 26:24 am Donnerstag wird das DHB-Team in Köln dabei wieder auf eine starke Leistung von Andreas Wolff angewiesen sein. Der Torhüter war im laufenden Heim-Turnier schon mehrfach der entscheidende Faktor.

So sehen Sie Deutschland vs. Österreich LIVE im TV & Livestream

Handball-EM 2024: Deutschland gegen Team der Stunde

Er weiß: Geht das Spiel gegen den kleinen Nachbarn, der bei der EM gerade sein großes Handball-Märchen erlebt, am Samstag in die Hose, wäre der Traum vom Wintermärchen im eigenen Land wohl geplatzt.

"Harakiri“-Kritik an Knorr! Gislason knöpft sich Kretzschmar vor

"Harakiri“-Kritik an Knorr! Gislason knöpft sich Kretzschmar vor

„Jedes Spiel ist ein Endspiel“, betonte Bundestrainer Alfred Gislason angesichts der Ausgangslage mit momentan 2:2 Punkten in der Hauptrundengruppe I: „Wenn unser Traum das Halbfinale ist, müssen wir die nächsten drei Spiele gewinnen. Bei einer Niederlage gegen Österreich wäre dieser Traum vorbei.“ Hinter Spitzenreiter Frankreich (4:0 Zähler) wittern die Alpenhandballer (3:1) ihre historische Halbfinal-Chance.

Über Legenden wie die viel zitierte „Schmach von Cordoba“, als Deutschlands Fußballer als Weltmeister 1978 gegen den kleinen Rivalen sensationell in der Zwischenrunde ausschieden, kann Gislason schmunzeln.

Handball-EM live: Deutschland - Österreich ein „schöner Klassiker“

Linksaußen Lukas Mertens sieht im Handball-Duell Deutschland gegen Österreich dagegen bereits „einen schönen Klassiker“, fast wie im Fußball: „Die sind im Flow, die sind on fire.“

Die Mannschaft um Kiel-Star Nikola Bilyk und den früheren Bundesliga-Torschützenkönig Robert Weber hat in der Heimat einen Handball-Hype ausgelöst.

Nun wollen es die österreichischen Handballer den Fußballern gleichtun, die Deutschland nicht bloß in Cordoba, sondern auch zuletzt im November in einem denkwürdigen Spiel mit 2:0 besiegten. In der Kölner Arena vor knapp 20.000 Fans gegen Deutschland anzutreten, bezeichnete Bilyk als „Privileg“.