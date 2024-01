Handball-EM 2024: Irrer Fight! Deutschland verpasst Finale

Somit steht am Sonntag das Spiel um Platz drei gegen Schweden, die nach einem umstrittenen Tor gegen Frankreich verloren haben , an.

Deutschland kämpft! Einbruch in der zweiten Hälfte

Von Beginn an zeigte die deutsche Mannschaft eine aggressive Abwehr und machte es der dänischen Mannschaft enorm schwer, Tore zu erzielen. Besonders die Rückraum-Stars Simon Pytlick und Matthias Gidsel kamen kaum zur Entfaltung.

Sensationstor in letzter Sekunde! Unfassbares Drama bei Handball-EM

So war die deutsche Mannschaft fast die komplette erste Hälfte knapp in Front, konnte sich aber erst zum Ende hin etwas absetzen. Besonders Renars Uscins wusste mit vier Tore im ersten Abschnitt zu glänzen.

„Wir haben überragend verteidigt, richtig viel Härte und Dynamik reingebracht und vorne mutig gespielt“, lobte DHB-Sportvorstand Axel Kromer zur Pause, während Gislason bei Dyn ergänzte, „wir haben im Angriff besonders in der ersten Halbzeit eine phänomenale Leistung gezeigt.“

Nach der Pause stellte Dänemark die Gislason-Truppe allerdings vor neue Herausforderung. So kam Emil Nielsen ins Tor und parierte gleich die ersten drei Chancen. Offensiv setzte der Weltmeister auf den siebten Feldspieler, den die bis dato starke Abwehr nicht in den Griff bekam.

Damit konnte das Star-Ensemble in der 45. Minute auf 22:19 davonziehen, sodass der Bundestrainer eine Auszeit nahm. Doch in der Folge konnten Juri Knorr und Co. keine Aufholjagd starten.