Handball-EM 2024: Kuriose Videobeweis-Panne erhitzt Gemüter

Drei Spiele, drei Siege - die dänische Nationalmannschaft hat eine perfekte EM-Vorrunde gespielt! Am späten Montag setzten die Titelfavoriten gar noch ein richtiges Statement gegen den bisher vermeintlich schwersten Gegner Portugal (37:27). Dabei konnte die Skandinavier selbst eine kuriose Szene während der ersten Halbzeit nicht aus dem Konzept bringen.

Was war passiert? Es lief die 22. Spielminute, da standen plötzlich acht Spieler der Iberer gleichzeitig auf dem Parkett, was letztlich zum zwischenzeitlichen 12:15 führte. Neben dem Torhüter eroberten hinten sechs Verteidiger den Ball und bedienten dann den vorne wartenden Torschützen Martim Costa.

Dänischer Trainer sauer: „Ich kann es nicht verstehen“

„Wir sagten, dass es sieben sind und versuchten zu betonen, dass sie (die Schiedsrichter; Anm. d. Red. ) rausgehen und es sich ansehen müssen. Denn wenn sie es nicht gesehen haben, können sie genauso gut auf das Video zurückgreifen, wann immer es möglich ist“, sagte Kreisläufer Magnus Saugstrup in einem Interview mit TV2Sport: „Aber sie hörten nicht wirklich darauf, und ich denke, das ist ein Fehler.“

„Er war zehn Sekunden oder so da drin, bevor es passiert ist. Und wir haben vorher reklamiert. Ich würde also sagen, das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie dort unten am Kampfgericht sitzen. Es sind solche Dinge, die sie im Auge behalten müssen“, bezog auch Mikkel Hansen klar Stellung.