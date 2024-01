Handball-EM 2024 live: Deutschland -Schweden im Spiel um Platz drei im TV & Livestream

Für den ganz großen Wurf hat es nicht gereicht, aber ein großes Ziel haben die deutschen Handballer bei der EM im eigenen Land noch vor Augen. Beim Spiel um Platz drei geht es am Sonntag (15.00 Uhr) gegen Schweden nicht nur um die erste deutsche EM-Medaille seit dem Wintermärchen 2016, sondern auch um die direkte Qualifikation für Olympia.

Bundestrainer Alfred Gislason verlor daher keine Zeit. Nur zwei Stunden habe er geschlafen, der Rest der Nacht verbrachte er mit Videostudium des Rekordeuropameisters. „Die Spieler müssen das alles abhaken, was gestern war, das Positive mitnehmen und sich voll auf Schweden fokussieren“, appellierte der Isländer.

Wenn am Ende des Heimturniers eine Medaille herausspringe, wäre das „ein Riesending“ für seine Mannschaft. Auch wenn der Traum vom Finale - Frankreich trifft um 17.45 Uhr auf Dänemark - natürlich zum Greifen nah war.

Knorr verspürte am Samstag nur wenig Stolz auf den starken Auftritt gegen die Dänen, die beste Leistung einer deutschen Nationalmannschaft seit Jahren. Der Profi der Rhein-Neckar Löwen ging hart mit sich selbst ins Gericht. „Ich habe mich ein bisschen von der Angst vor der Größe des Moment lähmen lassen. Das will ich nicht nochmal, das ist es nicht wert“, sagte Knorr. Die Chance auf Bronze sei schön, aber: „Ich wollte eigentlich gestern das Halbfinale gewinnen.“

Es sei an der Zeit, so Wolff mit Blick auf das Schweden-Spiel, „so eine Mannschaft mal wieder zu schlagen“.

Die Skandinavier traten nach der bitteren Halbfinal-Pleite gegen Frankreich - der Olympiasieger hatte sich durch einen umstrittenen Freiwurf in letzter Sekunde in die Verlängerung gerettet - am Samstag ebenso mit hängenden Köpfen vor die Medienvertreter. Torhüter Andreas Palicka versicherte jedoch: „Wir werden bereit sein.“