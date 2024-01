Handball-EM 2024: Rekord geknackt! Karabatic mit neuer Tor-Bestmarke

Im Duell mit Kroatien erzielte der Franzose mit dem zwischenzeitlichen 26:22 seinen 289. Treffer bei der Europameisterschaft. Damit zog er an der isländischen Legende Gudjon Valur Sigurdsson vorbei, der an elf EM-Turnieren in Folge teilnahm. Am Ende einer turbulenten Schlussphase, in der kroatische Fans für Ärger und eine Spielunterbrechung sorgten, gewannen die Franzosen schließlich 34:32 und übernahmen die Führung in der deutschen Hauptgruppe.