Handball-EM: Besondere Ehre für Wolff und Knorr - Franzose als MVP ausgezeichnet

Besondere Ehre für zwei DHB-Profis: Torhüter Andreas Wolff und Spielmacher Juri Knorr haben es bei der Handball-EM ins All-Star-Team geschafft. Dies teilte die Europäische Handballföderation am Sonntag mit.

Zudem stehen mit dem schwedischen Linksaußen Hampus Wanne (Flensburg) sowie den Dänen Mathias Gidsel (Berlin) und Magnus Saugstrup (Magdeburg) drei Spieler aus der Bundesliga in der Mannschaft der Besten.

Zweite EM-Nominierung für Wolff

Drei Tage lang hatten Fans im Internet die Möglichkeit, eine Stimme für ihre Favoriten unter den jeweils sechs Vorschlägen pro Position abzugeben. Die Meinung der Fans floss am Ende zu 40 Prozent in das Ergebnis ein, die übrigen 60 Prozent lagen wie üblich in den Händen von EHF-Experten.