Handball-EM: Topfavorit stürmt ins Halbfinale - Duell mit DHB-Team?

Topfavorit Dänemark und der Titelverteidiger Schweden stehen bei der Handball-EM im Halbfinale und sind damit potenzielle Gegner der deutschen Gastgeber. Die dänischen Weltmeister bezwangen das damit gescheiterte Norwegen am Sonntag in Hamburg 29:23 (18:11) und sicherten sich vorzeitig den ersten Platz in der Hauptrundengruppe II.