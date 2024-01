Handball-EM: Deutschland kann heute Unangenehmes abwenden

Es geht um den dritten Platz, es geht um eine Bronzemedaille. Bei einer Europameisterschaft, die zugleich ein Heim-Turnier ist. Es geht um einen positiven Abschluss nach fast drei Turnierwochen. Darum, sich nicht mit einem schlechten Gefühl und der dritten Niederlage in Folge von den Fans zu verabschieden. Und: Es geht um ein direktes Ticket zu den Olympischen Spielen in Paris.

„Eine Medaille im eigenen Land zu erreichen, das wäre für uns fantastisch. Ich glaube, das wäre mehr als wir oder irgendjemand anderes von uns erwartet hätte vor dem Turnier“, sagte Rune Dahmke bei einem Medientermin am Samstag in Köln vor dem Spiel um Platz 3 am Sonntag gegen Schweden (15.00 Uhr im LIVETICKER) zu SPORT1.